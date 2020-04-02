Жители города Вознесенск Николаевской области оценили работу местного рынка в условиях соблюдения карантинных мер в связи с эпидемией коронавируса.

Об этом говорится в фейсбук-сообществе Вознесенский вестник.

Жители отметили соблюдение всех мер предосторожности работниками торгового павильона.

«Вознесенский рынок сегодня показал мастер-класс. В молочном на входе женщина на всех брызгала дезинфектором, для пробы продукции предлагали разовые перчатки, все в масках. От этого великолепия, подумали, что продукция будет золотая, а нет! Цены не выше, чем у хозяечек, продающих продукцию на полу возле центрального входа (хотя в корпусе полно свободных мест... хоть конем ходи). Судя по мини очереди, возле мясного корпуса, там тоже функционирует «фейс-контроль», — написала местная жительница Елена Антонова.

Она также добавила, что продавцы в овощных ларькх ликвидировали витрины на ящиках и теперь вся продукция находится внутри.

Напомним, с 23 марта в Николаевской области приостановили работу все рынки. Позже главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко подписал постановление, которым властям на местах разрешается открыть продуктовые рынки во время карантина, однако строго придерживаясь определенных ограничений.

Ранее сообщалось, что директор Николаевского областного лабораторного центра, главный санитарный врач области Владимир Клочко раскритиковал заявления некоторых политиков, которые выступают за открытие продуктовых и других рынков, несмотря на угрозу распространения коронавирусного заболевания COVID-19.

Отметим, что с инициативой о необходимости открытия рынков ранее выступил депутат Николаевского областного совета Максим Невенчанный. На своей странице в Facebook он заявил, решение о закрытии на карантин рынков играет на пользу крупному бизнесу - сетям супермаркетов и грозит экономическим кризисом.

Неделю назад также предприниматели, осуществляющие торговлю на рынке компании «Универсал-ЮГ», связанной с депутатом Николаевского городского совета, членом так называемой «группы Солтыса» Анатолием Дюминым, устроили митинг против закрытия рынка на время карантина и грозились перекрывать дороги.

Мэр Николаева Александр Сенкевич заявил, что в городе во время карантина не планируют открыть продовольственные рынки.