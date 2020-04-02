Директор Николаевского областного лабораторного центра, главный санитарный врач области Владимир Клочко раскритиковал заявления некоторых политиков, которые выступают за открытие продуктовых и других рынков, несмотря на угрозу распространения коронавирусного заболевания COVID-19.

Об этом Владимир Клочко сказал сегодня, 2 апреля, во время брифинга в Николаевской ОГА, пишут НикВести.

— На сегодняшний день я считаю, если не преступным, то, по крайней мере, неразумным действия некоторых людей, которые пытаются рассказывать о том, что нужно открывать рынки. Как их можно открывать, если сегодня правительство принимает единое правильное решение об усилении разобщительных мероприятий? Именно разобщение, и ничто иное, может повлиять на стабильную ситуацию. Это позволит не создать коллапс в медицинской сети, это позволит не дать взрывной характер заболеваемости на коронавирус. Это очень и очень правильное решение, - сказал Владимир Клочко.

Отметим, что с инициативой о необходимости открытия рынков ранее выступил депутат Николаевского областного совета Максим Невенчанный. На своей странице в Facebook он заявил, решение о закрытии на карантин рынков играет на пользу крупному бизнесу - сетям супермаркетов и грозит экономическим кризисом.

Неделю назад также предприниматели, осуществляющие торговлю на рынке компании «Универсал-ЮГ», связанной с депутатом Николаевского городского совета, членом так называемой «группы Солтыса» Анатолием Дюминым, устроили митинг против закрытия рынка на время карантина и грозились перекрывать дороги.

Мэр Николаева Александр Сенкевич заявил, что в городе во время карантина не планируют открыть продовольственные рынки.

Ранее Владимир Клочко рассказал, что отсутствие в Николаевской области подтвержденных случаев коронавирусного заболевания COVID-19 свидетельствует о том, что власть вовремя предприняла необходимые мероприятия по недопущению его распространения.

Напомним, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко подписал постановление, которым властям на местах разрешается открыть продуктовые рынки во время карантина, однако строго придерживаясь определенных ограничений.