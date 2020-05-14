Правительство Канады передало Вооруженным силам Украины семь аппаратов искусственной вентиляции легких.

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

Отмечается, что церемония передачи оборудования состоялась в Национальном военно-медицинском клиническом центре «Главный военный клинический госпиталь» через Офис управления ООН по обслуживанию проектов (ЮНОПС) в Украине.

Сообщается, что ЮНОПС и правительство Канады согласовали перераспределение остаточных средств в сумме более $100 000 на приобретение и доставку семи систем искусственной вентиляции легких, которые могут использоваться при транспортировке и стационарно в отделениях интенсивной терапии.

В Минобороны пишут, что уже на следующей неделе оборудование будет использоваться для оказания неотложной медицинской помощи военнослужащим ВСУ.

Напомним, МОЗ разрешило выпускать аппараты искусственной вентиляции легких Хмельницкому госпредприятию «Новатор».