Министерство здравоохранения Украины планирует увеличить зарплаты медикам на 50% с июля.

Об этом сообщил глава Министерства здравоохранения Максим Степанов во время брифинга 15 мая, сообщает Украинская правда.

— Не помню, чтобы где-то было 10000. К сожалению, у нас заработная плата медицинских работников на уровне 6-7 тысяч гривен. Надо повысить заработную плату до 50% от той, которая была на март этого года. Это важный элемент медицинской реформы, поскольку после повышения заработной платы они совсем по-другому работают, по-другому оказывают медицинскую помощь, — заявил Максим Степанов.

Также министр заявило возможности доплат медикам за пациентов.

— Мы всегда приветствуем любые доплаты в любом регионе. Это именно тот принцип, который должен быть в Украине полностью реализован. Когда человек в состоянии выбрать себе врача. Когда есть соответствующий уровень труда и конкуренции между врачами, когда каждый может проявить, — сказал он.

Он добавил, что больницы, готовы ко второму этапу реформы, и должны получить не меньше денег, чем в 2019 году.

— Заявляли об увеличении и увеличение бюджетов - это немного разные вещи. Мы увидели катастрофическую картину по целым направлениям медицины, о которых я уже неоднократно говорил. У нас около 332 медицинских учреждений оказались на грани закрытия в связи с финансированием менее 50%, возможности увольнения работников в 50000. Это недопустимые вещи в результате реформирования. Мы должны предоставить финансирование, но в условиях действующего законодательства, где у нас есть соответствующий закон о программах медицинских гарантий, и мы должны профинансировать на уровне не меньше 2019 года, — сказал Максим Степанов.

Напомним, Максим Степанов заявил, что он не допустит снижения зарплат у медиков из-за реформы.