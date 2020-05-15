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С понедельника, 18 мая, для стабилизации трафика в Киев ограничат въезд крупногабаритного и большегрузного транспорта.
Об этом сообщил сегодня на брифинге мэр столицы Виталий Кличко.
— Поскольку в городе сложная транспортная ситуация, мы усиливаем контроль за въездом в столицу грузового транспорта. С понедельника, 18 мая, въезд крупногабаритного и большегрузного транспорта в город будет ограничен. Напомню, мы вводили такие меры, но контроль за ними недостаточен. Я обратился в полицию усилить эту работу, – рассказал Виталий Кличко.
Кличко отметил, что ограничения будут действовать утром – с 7:00 до 10:00 и вечером – с 17:00 до 20:00.
— Это необходимо для стабилизации трафика в городе во время пиковой нагрузки. Ограничения будут действовать до полного восстановления работы пассажирского транспорта, когда на дорогах города станет меньше частного транспорта, – пояснил Виталий Кличко.
Напомним, что Николаевский городской голова Александр Сенкевич заявил, что на следующей неделе объявят тендер на цементно-бетонный ремонт части дороги по улице Новозаводской.
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С понедельника, 18 мая, для стабилизации трафика в Киев ограничат въезд крупногабаритного и большегрузного транспорта.
Об этом сообщил сегодня на брифинге мэр столицы Виталий Кличко.
— Поскольку в городе сложная транспортная ситуация, мы усиливаем контроль за въездом в столицу грузового транспорта. С понедельника, 18 мая, въезд крупногабаритного и большегрузного транспорта в город будет ограничен. Напомню, мы вводили такие меры, но контроль за ними недостаточен. Я обратился в полицию усилить эту работу, – рассказал Виталий Кличко.
Кличко отметил, что ограничения будут действовать утром – с 7:00 до 10:00 и вечером – с 17:00 до 20:00.
— Это необходимо для стабилизации трафика в городе во время пиковой нагрузки. Ограничения будут действовать до полного восстановления работы пассажирского транспорта, когда на дорогах города станет меньше частного транспорта, – пояснил Виталий Кличко.
Напомним, что Николаевский городской голова Александр Сенкевич заявил, что на следующей неделе объявят тендер на цементно-бетонный ремонт части дороги по улице Новозаводской.