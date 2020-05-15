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Предприниматели Коблевской ОТГ передали в инфекционное отделение Березанской центральной районной больницы три новых функциональных кровати.
Об этом сообщает Koblevo.news.
Также, для отделения привезли специальные матрасы к кроватям, 6 обычных матрасов, бесконтактные термометры и 4 коробки с полным набором медикаментов для лечения коронавирусной инфекции, согласно протоколу МОЗ.
Издание отмечает, что в марте 2020 года предприниматели Коблево скооперировали усилия и, создали штаб помощи в борьбе с коронавирусом, оказали помощь сначала больницам Одессы, а в апреле и медицинским учреждениям Березанского района.
В частности, в инфекционном отделении Березанской ЦРБ поменяли сантехнику, затем заменили старые панцирные кровати на кровати с комфортными ортопедическими матрасами. Поставили новые тумбочки, полностью заменили постельное белье, привезли защитные средства для медиков и др.
Ранее сообщалось, что в Березанской центральной районной больнице в период пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 сократили 35 медицинских работников.
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Предприниматели Коблевской ОТГ передали в инфекционное отделение Березанской центральной районной больницы три новых функциональных кровати.
Об этом сообщает Koblevo.news.
Также, для отделения привезли специальные матрасы к кроватям, 6 обычных матрасов, бесконтактные термометры и 4 коробки с полным набором медикаментов для лечения коронавирусной инфекции, согласно протоколу МОЗ.
Издание отмечает, что в марте 2020 года предприниматели Коблево скооперировали усилия и, создали штаб помощи в борьбе с коронавирусом, оказали помощь сначала больницам Одессы, а в апреле и медицинским учреждениям Березанского района.
В частности, в инфекционном отделении Березанской ЦРБ поменяли сантехнику, затем заменили старые панцирные кровати на кровати с комфортными ортопедическими матрасами. Поставили новые тумбочки, полностью заменили постельное белье, привезли защитные средства для медиков и др.
Ранее сообщалось, что в Березанской центральной районной больнице в период пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 сократили 35 медицинских работников.