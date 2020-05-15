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Работы по капитальному ремонту детского сада № 75 «Василек» планируют завершить в текущем году.
Об этом сообщил мэр Николаева Александр Сенкевич, передает отдел информационного обеспечения департамента городского головы.
— Уже усилен фундамент. Планируем дополнительно выделить из бюджета 5 миллионов гривен, чтобы завершить работы в этом году, — сказал городской голова.
Напомним, через подмывание подземными водами фундамента произошло его проседание. На здании детского сада появились трещины. Заведение было признано аварийным и закрыто.
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Работы по капитальному ремонту детского сада № 75 «Василек» планируют завершить в текущем году.
Об этом сообщил мэр Николаева Александр Сенкевич, передает отдел информационного обеспечения департамента городского головы.
— Уже усилен фундамент. Планируем дополнительно выделить из бюджета 5 миллионов гривен, чтобы завершить работы в этом году, — сказал городской голова.
Напомним, через подмывание подземными водами фундамента произошло его проседание. На здании детского сада появились трещины. Заведение было признано аварийным и закрыто.