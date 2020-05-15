В Николаеве коммунальное предприятие «Центр защиты животных» ищет хозяев для щенков и собак, которых забрали с улиц.

Об этом сообщается на странице КП в Facebook.

«Собака будет преданным и надежным другом. Вы можете выбрать именно свою собаку, а наши специалисты предоставят вам советы, которые помогут сделать оптимальный выбор», — говорится в сообщении.

Желающие забрать животное могут обратиться в «Центр защиты животных» ежедневно с понедельника по пятницу по адресу: Николаев, улица Водопойная, 36. В связи с введением карантина предварительная договоренность о посещении обязательна. Обращаться по телефонам: (0512)47-21-93, 097-364-75-96.