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Ассоциация анестезиологов Украины раскритиковала отечественные разработки аппаратов искусственной вентиляции легких.
Об этом говорится в открытом письме ассоциации к президенту Владимиру Зеленскому, Верховной Раде и Кабинету министров.
— В последнее время многие «инженеры» разрабатывают и призывают к массовому производству своих изобретений, которые якобы могут заменить аппараты ИВЛ. Апофеозом этой деятельности стало получение разрешения на производство одного из «аппаратов ИВЛ» на базе ручного дыхательного мешка «Амбу», — отмечается в письме.
Однако вентиляция мешком «Амбу» возможна лишь на короткое время при реанимации пациента с остановкой дыхания, отмечают в ассоциации.
Некоторые из этих разработок специалисты называют «аппаратами-убийцами», говорится в письме.
Анестезиологи требуют учитывать их мнение при принятии решений о закупках аппаратов ИВЛ, прекратить спекуляции на этой теме и бессмысленную трату государственных средств, оснащать отделения анестезиологии и интенсивной терапии качественными аппаратами ИВЛ, а также учитывать возможности сервисного обслуживания и обучения врачей при выборе производителей и поставщиков аппаратов ИВЛ.
Ранее сообщалось, украинский «аппарат ИВЛ», который является автоматизированной версией мешка «Амбу», могут запустить в серийное производство.
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Ассоциация анестезиологов Украины раскритиковала отечественные разработки аппаратов искусственной вентиляции легких.
Об этом говорится в открытом письме ассоциации к президенту Владимиру Зеленскому, Верховной Раде и Кабинету министров.
— В последнее время многие «инженеры» разрабатывают и призывают к массовому производству своих изобретений, которые якобы могут заменить аппараты ИВЛ. Апофеозом этой деятельности стало получение разрешения на производство одного из «аппаратов ИВЛ» на базе ручного дыхательного мешка «Амбу», — отмечается в письме.
Однако вентиляция мешком «Амбу» возможна лишь на короткое время при реанимации пациента с остановкой дыхания, отмечают в ассоциации.
Некоторые из этих разработок специалисты называют «аппаратами-убийцами», говорится в письме.
Анестезиологи требуют учитывать их мнение при принятии решений о закупках аппаратов ИВЛ, прекратить спекуляции на этой теме и бессмысленную трату государственных средств, оснащать отделения анестезиологии и интенсивной терапии качественными аппаратами ИВЛ, а также учитывать возможности сервисного обслуживания и обучения врачей при выборе производителей и поставщиков аппаратов ИВЛ.
Ранее сообщалось, украинский «аппарат ИВЛ», который является автоматизированной версией мешка «Амбу», могут запустить в серийное производство.