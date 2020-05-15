Ассоциация анестезиологов Украины раскритиковала отечественные разработки аппаратов искусственной вентиляции легких.

Об этом говорится в открытом письме ассоциации к президенту Владимиру Зеленскому, Верховной Раде и Кабинету министров.

— В последнее время многие «инженеры» разрабатывают и призывают к массовому производству своих изобретений, которые якобы могут заменить аппараты ИВЛ. Апофеозом этой деятельности стало получение разрешения на производство одного из «аппаратов ИВЛ» на базе ручного дыхательного мешка «Амбу», — отмечается в письме.

Однако вентиляция мешком «Амбу» возможна лишь на короткое время при реанимации пациента с остановкой дыхания, отмечают в ассоциации.

Некоторые из этих разработок специалисты называют «аппаратами-убийцами», говорится в письме.

Анестезиологи требуют учитывать их мнение при принятии решений о закупках аппаратов ИВЛ, прекратить спекуляции на этой теме и бессмысленную трату государственных средств, оснащать отделения анестезиологии и интенсивной терапии качественными аппаратами ИВЛ, а также учитывать возможности сервисного обслуживания и обучения врачей при выборе производителей и поставщиков аппаратов ИВЛ.

Ранее сообщалось, украинский «аппарат ИВЛ», который является автоматизированной версией мешка «Амбу», могут запустить в серийное производство.