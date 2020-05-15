Руководители медицинских учреждений сообщают в Государственную службу по вопросам труда не обо всех случаях заражения коронавирусом среди медицинских работников.

Об этом сообщил главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко на своей странице в Facebook.

По его словам, о коронавирусе у медиков необходимо информировать Государственную службу по вопросам труда, однако, «руководители учреждений здравоохранения пренебрегают этим».

— Из более 3 тысяч случаев заболевания COVID-19 среди медицинских работников по состоянию на сейчас сообщено только о заболеваниях каждого второго медика, — написал Виктор Ляшко.

Государственная служба по труду инициирует расследование по каждому случаю заболевания. Сегодня расследование завершено в отношении 10 медиков, у семи из которых установлена связь между профессиональной деятельностью и инфицированием COVID-19.

Ранее министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что высокая заболеваемость медиков в стране коронавирусной инфекцией вызвана низким обеспечением их средств защиты.