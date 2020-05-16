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Подразделения николаевской 36 отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Белинского подготавливают вооружение и военную технику к переходу на режим эксплуатации в весенне-летний период.
Об этом сообщается на странице бригады в Facebook.
По словам заместителя командира батальона морской пехоты по вооружению капитана Андрея Тураса, сезонное обслуживание, которое длится месяц, проходит в три этапа: первый — планирование, второй — выполнение практических работ, третий — подведение итогов.
При этом, для своевременного и качественного выполнения задач при обслуживании техники были подготовлены рабочие места, посты и участки в пункте технического обслуживания и ремонта.
— Сезонное обслуживание вооружения и военной техники заключается в проверке его укомплектованности и исправности, а также направлено на увеличение ресурса эксплуатации. Включает в себя замену деталей, горюче-смазочных материалов, регулирования тормозов, чистку и мытье фильтров, радиаторов, отдельных узлов и агрегатов. Подразделения нашей бригады привлекаются к выполнению задач по назначению в район операции Объединенных сил. Поэтому весь личный состав, задействованный в этом процессе, с большой ответственностью относится к проведению работ на военной технике, - сказал офицер морской пехоты.
Напомним, что бойцы николаевской 36 отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Белинского отработали в поле в Херсонской области навыки ведения боя в различных условиях в составе отделений, взводов и рот.
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Подразделения николаевской 36 отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Белинского подготавливают вооружение и военную технику к переходу на режим эксплуатации в весенне-летний период.
Об этом сообщается на странице бригады в Facebook.
По словам заместителя командира батальона морской пехоты по вооружению капитана Андрея Тураса, сезонное обслуживание, которое длится месяц, проходит в три этапа: первый — планирование, второй — выполнение практических работ, третий — подведение итогов.
При этом, для своевременного и качественного выполнения задач при обслуживании техники были подготовлены рабочие места, посты и участки в пункте технического обслуживания и ремонта.
— Сезонное обслуживание вооружения и военной техники заключается в проверке его укомплектованности и исправности, а также направлено на увеличение ресурса эксплуатации. Включает в себя замену деталей, горюче-смазочных материалов, регулирования тормозов, чистку и мытье фильтров, радиаторов, отдельных узлов и агрегатов. Подразделения нашей бригады привлекаются к выполнению задач по назначению в район операции Объединенных сил. Поэтому весь личный состав, задействованный в этом процессе, с большой ответственностью относится к проведению работ на военной технике, - сказал офицер морской пехоты.
Напомним, что бойцы николаевской 36 отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Белинского отработали в поле в Херсонской области навыки ведения боя в различных условиях в составе отделений, взводов и рот.