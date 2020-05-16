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В больницу Нового Буга из Софиевской объединенной территориальной общины поступило шесть человек с подозрением на бешенство.
Об этом сообщает местное издание «Тут.Инфо».
В селах Счастливцево, Ульяновка, Софиевка объявлен карантин. Помимо этого, карантин продлен в селе Станционное.
Напомним, что в воскресенье вечером, 12 января, от тяжелой формы бешенства умер мужчина, которого в августе 2019 года укусила бездомная собака в Арбузинском районе Николаевской области. Днем ранее, 11 января, мужчину госпитализировали в больницу.
Позже стало известно, что специалисты главного управления Госпотребслужбы не фиксировали факт бешенства собак в Николаевской области, несмотря на укус мужчины в Арбузинском районе в августе прошлого года.
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В больницу Нового Буга из Софиевской объединенной территориальной общины поступило шесть человек с подозрением на бешенство.
Об этом сообщает местное издание «Тут.Инфо».
В селах Счастливцево, Ульяновка, Софиевка объявлен карантин. Помимо этого, карантин продлен в селе Станционное.
Напомним, что в воскресенье вечером, 12 января, от тяжелой формы бешенства умер мужчина, которого в августе 2019 года укусила бездомная собака в Арбузинском районе Николаевской области. Днем ранее, 11 января, мужчину госпитализировали в больницу.
Позже стало известно, что специалисты главного управления Госпотребслужбы не фиксировали факт бешенства собак в Николаевской области, несмотря на укус мужчины в Арбузинском районе в августе прошлого года.