В больницу Нового Буга из Софиевской объединенной территориальной общины поступило шесть человек с подозрением на бешенство.

Об этом сообщает местное издание «Тут.Инфо».

В селах Счастливцево, Ульяновка, Софиевка объявлен карантин. Помимо этого, карантин продлен в селе Станционное.

Напомним, что в воскресенье вечером, 12 января, от тяжелой формы бешенства умер мужчина, которого в августе 2019 года укусила бездомная собака в Арбузинском районе Николаевской области. Днем ранее, 11 января, мужчину госпитализировали в больницу.

Позже стало известно, что специалисты главного управления Госпотребслужбы не фиксировали факт бешенства собак в Николаевской области, несмотря на укус мужчины в Арбузинском районе в августе прошлого года.