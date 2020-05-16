В Нидерландах домашняя собака и три кошки выработали антитела к новому коронавирусу, это означает, что они уже переболели COVID-19.

Об этом заявила министр сельского хозяйства Нидерландов Карола Шоутен, пишут #Буквы.

— Важно, чтобы владельцы домашних животных следовали этому совету: пациенты с COVID-19 должны в качестве меры предосторожности избегать контакта со своими животными. Больных животных, принадлежащих людям с COVID-19, следует как можно дольше изолировать, - сказал он.

При этом, Национальный институт здравоохранения Нидерландов подчеркивает, что риск заражения животных очень мал.

В прошлом месяце было обнаружено, что несколько норок на ферме на юге Нидерландов были заражены коронавирусом. Шоутен отметила, что 11 кошек, которые жили рядом с фермой, были протестированы, и у трех было обнаружено, что они выработали антитела к вирусу.

Кроме того, 8-летний американский бульдог также выработал антитела к вирусу. Считается, что он заразился от своего владельца.

Напомним, что в понедельник, 18 мая, будет подписан приказ Минздрава о проведении в Украине ИФА-тестирования граждан на наличие в крови антител к COVID-19.