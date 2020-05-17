Крупнейшая канадская авиакомпания Air Canada планирует уволить от 19 до 22,8 тысяч сотрудников вследствие сокращения финансирования из-за пандемии коронавируса. Это 50-60% от штата.

Об этом пишут #Буквы.

Всего в штате компании 38 тысяч сотрудников.

Увольнять сотрудников планируют с 7 июня. Будут уволены около 20 тысяч человек из штата.

В Air Canada отметили, что это вынужденный шаг, так как им важно восстановить функционирование компании вследствие кризиса, вызванного пандемией. Сейчас задействованы всего 5% мощностей компании. До конца года планируется увеличить частоту полетов до 25%, но лишь при условии, что правительство снимет введенные ограничения.

Вследствие запрета на перелеты компания ежедневно теряет по 22 миллиона долларов в день.

Чтобы свести к минимуму количество увольнений, Air Canada попросит стюардесс сократить количество полетов, уйти в отпуск на срок до двух лет или уволиться с привилегиями на поездки.

Air Canada — крупнейшая канадская авиакомпания, специализирующаяся на внутренних и международных рейсах. Она входит в число 20 крупнейших авиакомпаний мира, и в 2019 году обслужил более 51 миллиона клиентов.

Напомним, ирландский лоукостер Ryanair объявил, что до июля совершит более 99% запланированных рейсов.