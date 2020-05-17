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В Испании за прошедшие сутки от коронавирусной болезни умерли 102 человека, что является самым низким показателем с 18 марта.
Об этом сообщил директор Центра по контролю и предотвращению санитарных и чрезвычайных ситуаций Испании Фернандо Симон, пишет El Pais.
Накануне в Испании зафиксировали 138 смертей от COVID-19, а еще днем раньше — 217. Всего с начала пандемии в стране умерли 27 563 человека.
Также отмечается, что за прошедшие сутки рекордно малое количество пациентов перевели в реанимацию — всего 10. В отделениях интенсивной терапии находится сейчас 11 463 пациента.
15 мая в Испании обнаружили 539 новых случаев коронавируса. В общем заразились уже более 230 тысяч человек. Из них вылечились более 146 тысяч, а почти 1700 — за прошедшие сутки.
Отметим, что Испания пока на втором месте по количеству заражений в мире. На первом США, а на третьем — Россия.
Напомним, что по состоянию на утро 16 мая количество инфицированных коронавирусом COVID-19 в Украине выросло до 17 тысяч 858 случаев, за сутки — 528 новых случаев.
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В Испании за прошедшие сутки от коронавирусной болезни умерли 102 человека, что является самым низким показателем с 18 марта.
Об этом сообщил директор Центра по контролю и предотвращению санитарных и чрезвычайных ситуаций Испании Фернандо Симон, пишет El Pais.
Накануне в Испании зафиксировали 138 смертей от COVID-19, а еще днем раньше — 217. Всего с начала пандемии в стране умерли 27 563 человека.
Также отмечается, что за прошедшие сутки рекордно малое количество пациентов перевели в реанимацию — всего 10. В отделениях интенсивной терапии находится сейчас 11 463 пациента.
15 мая в Испании обнаружили 539 новых случаев коронавируса. В общем заразились уже более 230 тысяч человек. Из них вылечились более 146 тысяч, а почти 1700 — за прошедшие сутки.
Отметим, что Испания пока на втором месте по количеству заражений в мире. На первом США, а на третьем — Россия.
Напомним, что по состоянию на утро 16 мая количество инфицированных коронавирусом COVID-19 в Украине выросло до 17 тысяч 858 случаев, за сутки — 528 новых случаев.