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Сотрудники Службы безопасности задержали киевлянина, который пытался продать полкило кокаина стоимостью более 30 тысяч долларов.
Об этом сообщает пресс-центр СБУ.
По предварительным данным следствия, киевлянин пытался организовать систематический сбыт наркотиков на территории столичного региона. Своих клиентов он подыскивал через личные связи, в частности в криминальных кругах.
Оперативники спецслужбы задокументировали факты незаконных действий фигуранта. Сейчас ему сообщили о подозрении по части 2 статьи 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса. Решается вопрос об избрании меры пресечения — содержание под стражей.
Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 6 до 10 лет с конфискацией имущества. Следственные действия продолжаются, устанавливают каналы поступления изъятого кокаина и связанных к наркобизнесу лиц для привлечения к ответственности.
Напомним, что Печерский районный суд Киева взял под стражу с возможностью внесения залога двух сотрудников Одесской таможни, которых подозревают во взяточничестве.
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Сотрудники Службы безопасности задержали киевлянина, который пытался продать полкило кокаина стоимостью более 30 тысяч долларов.
Об этом сообщает пресс-центр СБУ.
По предварительным данным следствия, киевлянин пытался организовать систематический сбыт наркотиков на территории столичного региона. Своих клиентов он подыскивал через личные связи, в частности в криминальных кругах.
Оперативники спецслужбы задокументировали факты незаконных действий фигуранта. Сейчас ему сообщили о подозрении по части 2 статьи 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса. Решается вопрос об избрании меры пресечения — содержание под стражей.
Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 6 до 10 лет с конфискацией имущества. Следственные действия продолжаются, устанавливают каналы поступления изъятого кокаина и связанных к наркобизнесу лиц для привлечения к ответственности.
Напомним, что Печерский районный суд Киева взял под стражу с возможностью внесения залога двух сотрудников Одесской таможни, которых подозревают во взяточничестве.