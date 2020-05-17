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Китайские защитные костюмы, закупленные Министерством здравоохранения месяц назад, доставили в Украину.
Об этом сегодня, 17 мая, в ходе брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.
— Груз уже прибыл в Украину, начиная с понедельника начнется распределение этих костюмов по медучреждениям и лабораторным центрам, — сообщил Максим Степанов.
Максим Степанов уточнил, что «в понедельник-вторник эти костюмы поедут непосредственно к медработникам».
Он также напомнил, что в регионы уже распределены костюмы биозащиты, которые были закуплены за средства НАК «Нафтогаз Украины».
— Эти костюмы были распределены и отправлены в регионы, в около 98 больниц, которые работают с больными с COVID-19, — сказал Максим Степанов.
Как сообщалось, 18 мая, будет подписан приказ Минздрава о проведении в Украине ИФА-тестирования граждан на наличие в крови антител к COVID-19.
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Китайские защитные костюмы, закупленные Министерством здравоохранения месяц назад, доставили в Украину.
Об этом сегодня, 17 мая, в ходе брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.
— Груз уже прибыл в Украину, начиная с понедельника начнется распределение этих костюмов по медучреждениям и лабораторным центрам, — сообщил Максим Степанов.
Максим Степанов уточнил, что «в понедельник-вторник эти костюмы поедут непосредственно к медработникам».
Он также напомнил, что в регионы уже распределены костюмы биозащиты, которые были закуплены за средства НАК «Нафтогаз Украины».
— Эти костюмы были распределены и отправлены в регионы, в около 98 больниц, которые работают с больными с COVID-19, — сказал Максим Степанов.
Как сообщалось, 18 мая, будет подписан приказ Минздрава о проведении в Украине ИФА-тестирования граждан на наличие в крови антител к COVID-19.