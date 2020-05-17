Старший медицинский советник китайского правительства и публичное лицо борьбы Китая против COVID-19 Чжун Наньшань заявил, что власти города Ухань, где возникла первая вспышка коронавируса, поначалу умалчивали ключевые подробности о масштабах вспышки заболевания. Уханьские власти неделями повторяли, что доказательств этому нет, и называли вспышку «предотвратимой и контролируемой».

Об этом он заявил в интервью CNN.

— В то время местные власти не хотели говорить правду. В самом начале (вспышки коронавируса — прим.) они молчали, и тогда я сказал, что, возможно, у нас инфицируется большее количество людей, — сказал Чжун Наньшань.

Отмечается, что именно Чжун Наньшань, прибывший в Ухань 18 января, спустя два дня публично подтвердил, что COVID-19 может передаваться от человека к человеку, в то время как власти это отрицали.

По его словам, подозрения возникли после того, как официальное число заболевших в Ухане — 41 человек — не менялось на протяжении десяти дней, в то время как уже появлялись данные об инфицированных за рубежом. Он заявил, что продолжал задавать вопросы местным властям, после чего они «очень неохотно» предоставили реальные данные: по состоянию на 20 января общее число случаев COVID-19 в Ухане достигло 198 человек, трое скончались. Кроме того, тогда же стало известно о заражении 13 медработников.

Он признал занижение числа заболевших на начальном этапе эпидемии, но отверг обвинения в недостоверности официальной статистики властей Китая по коронавирусу.

— Так что... с 23 января, я думаю, все данные ... будут правильными, — добавил Чжун Наньшань.

Напомним, отчеты американской разведки свидетельствуют, что правительство Китайской Народной Республики намеренно преуменьшало количество зараженных и умерших от коронавируса COVID-19 на своей территории, начиная с декабря прошлого года.