Глава Мешково-Погореловской ОТГ Андрей Ботанин показал процесс высадки декоративных кустарников на одной из улиц села и призвал жителей громад следовать его примеру.

Фото, как было «до» и стало «после» он опубликовал на своей странице в Facebook.

— Много ли надо для того, чтобы сделать страну процветающей и успешной? Видимо, много. Но начинать нужно и можно с простого, доступного. Поэтому предлагаю взять хорошее настроение, две лейки и лопату, саженцы цветов и декоративных кустарников и освободить свою территорию от мусора. Получим в результате: маленький кусочек зеленой и цветущей страны на территории улицы или села громады! — написал Андрей Ботанин.

Андрей Ботанин предостерег от возможного желания украсть растения, напомнив о работе видеонаблюдения.

Напомним, ранее глава Николаевской ОГА Александр Стадник потребовал привести в порядок дороги, улицы, парки и скверы в городах и селах Николаевской области.