В Испании число жертв пандемии коронавируса COVID-19 за минувшие сутки составило 87 человек.

Это самый низкий показатель смертности более чем за два месяца – с 12 марта, сообщает Минздрав Испании.

Антирекорд по смертности в Испании зарегистрировали 1 апреля: тогда за сутки умерли 950 пациентов. Общее число жертв с начала эпидемии достигло 27 650. По этому показателю Испания занимает четвертое место в мире.

За последние сутки с помощью ПЦР-тестов был выявлен 421 новый случай заражения. Всего с начала эпидемии 231 350 (из них 50 938 – медики). Выздоровели за 24 часа 2 719 человек, с начала эпидемии – 149 576.

Напомним, 17 мая в Украине зафиксирован 18291 случай коронавирусной болезни. За сутки 433 новых случая заболевания коронавирусом, что на 95 заражений меньше, чем днем ранее.