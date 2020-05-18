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Николаевские школьники стали призерами международного конкурса проектов внешкольного образования «E-Learning in After-School Education».
Об этом сообщают в Ассоциации городов Украины.
— 16 мая в День Европы Международная ассоциация внешкольного образования подвела итоги участия представителей учреждений внешкольного образования в Международном проекте «E-Learning in After-School Education». По итогам конкурса было подано более 1000 проектов от представителей Болгарии, Казахстана, Литвы, Польши, Словакии, Украины и Чехии. Победителями конкурса стали 205 проектов, среди которых есть и представители Николаевской области, - сообщают в АГУ.
Отмечается, что призером 2-го места стал проект «Основы информационных технологий» Снигиревского районного Дома творчества детей и юношества. 3 место заняли проекты от Николаевского областного дома художественного творчества — ансамбль спортивного бального танца «Нюанс», Дворца творчества учащихся Николаева экологический кружок «Окружающий мир», городской станции юных техников Николаева — кружок декоративно прикладного искусства, а также студия «ФотоКрок».
Всего же, 5 проектов получили Гран-при, 14 проектов заняли I место, 98 проектов на II месте, 88 проектов занимают III место.
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Николаевские школьники стали призерами международного конкурса проектов внешкольного образования «E-Learning in After-School Education».
Об этом сообщают в Ассоциации городов Украины.
— 16 мая в День Европы Международная ассоциация внешкольного образования подвела итоги участия представителей учреждений внешкольного образования в Международном проекте «E-Learning in After-School Education». По итогам конкурса было подано более 1000 проектов от представителей Болгарии, Казахстана, Литвы, Польши, Словакии, Украины и Чехии. Победителями конкурса стали 205 проектов, среди которых есть и представители Николаевской области, - сообщают в АГУ.
Отмечается, что призером 2-го места стал проект «Основы информационных технологий» Снигиревского районного Дома творчества детей и юношества. 3 место заняли проекты от Николаевского областного дома художественного творчества — ансамбль спортивного бального танца «Нюанс», Дворца творчества учащихся Николаева экологический кружок «Окружающий мир», городской станции юных техников Николаева — кружок декоративно прикладного искусства, а также студия «ФотоКрок».
Всего же, 5 проектов получили Гран-при, 14 проектов заняли I место, 98 проектов на II месте, 88 проектов занимают III место.