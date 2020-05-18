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В окрестностях Кэмлупса в провинции Британская Колумбия в Канаде разбился самолет пилотажной группы Королевских ВВС The Snowbirds.
Об этом сообщила в Twitter пресс-служба Королевских военно-воздушных сил Канады (RCAF).
— Наша приоритетная задача в настоящее время определить состояние личного состава и вспомогательного персонала аварийных служб. При необходимости будет предоставлена дополнительная информация, – сказано в сообщении.
Отмечается, что на борту самолета находилось два пилота, один катапультировался, второй погиб. Самолет при падении задел жилой дом.
Министр здравоохранения Британской Колумбии Адриан Дикс сообщил в своем Twitter, что на место рпоисшествия были направлены медики.
— Этим утром поступили многочисленные сообщения о крушении самолета возле аэропорта Кэмлупс. Туда были направлены медработники и санитарные машины, один человек доставлен в больницу. Наши мысли со всеми в это трудное время, – написал Адриан Дикс.
Напомним, в штате Нью-Джерси в Соединенных Штатах Америки самолет упал на жилой дом, в результате чего загорелись по меньшей мере три дома.
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В окрестностях Кэмлупса в провинции Британская Колумбия в Канаде разбился самолет пилотажной группы Королевских ВВС The Snowbirds.
Об этом сообщила в Twitter пресс-служба Королевских военно-воздушных сил Канады (RCAF).
— Наша приоритетная задача в настоящее время определить состояние личного состава и вспомогательного персонала аварийных служб. При необходимости будет предоставлена дополнительная информация, – сказано в сообщении.
Отмечается, что на борту самолета находилось два пилота, один катапультировался, второй погиб. Самолет при падении задел жилой дом.
Министр здравоохранения Британской Колумбии Адриан Дикс сообщил в своем Twitter, что на место рпоисшествия были направлены медики.
— Этим утром поступили многочисленные сообщения о крушении самолета возле аэропорта Кэмлупс. Туда были направлены медработники и санитарные машины, один человек доставлен в больницу. Наши мысли со всеми в это трудное время, – написал Адриан Дикс.
Напомним, в штате Нью-Джерси в Соединенных Штатах Америки самолет упал на жилой дом, в результате чего загорелись по меньшей мере три дома.