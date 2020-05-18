Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что проблема с выездом украинцев на работу за границу произошла из-за отсутствия регулярного авиасообщения.

Об этом Дмитрий Кулеба сообщил в интервью РБК-Украина.

— Организация рейсов с сезонными работниками вообще стала проблемой исключительно из-за отсутствия регулярного авиасообщения, а не из-за какого-то там желания правительства что-то ограничить. МИД не имел и не имеет особого отношения к этой теме. Сейчас ею занимается в правительстве вице-премьер-министр Вадим Пристайко, и эти вопросы лучше адресовать ему, - сказал Дмитрий Кулеба.

Он отметил, что рынок труда украинцев за рубежом непрозрачен, однако он всех устраивает.

— Все тихо ездят бусиками, зарабатывают деньги. Но потом, когда появляются у людей проблемы, когда их права реально нарушаются, то государство должно включаться и спасать их, что мы и делаем. Я абсолютно категорически против любой зарегулированности этого рынка. Меня как министра иностранных дел интересует только одно: чтобы украинский гражданин был защищен, находясь на заработках за границей. Поэтому сейчас, когда правительство просит принимающую сторону, чтобы человек ехал контракту и со страховкой, мне кажется, что это как раз дополнительная защита прав этих работников, - подчеркнул Дмитрий Кулеба.

Как сообщалось ранее, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что вывозить чартерными рейсами украинцев на зароботки в разгар пандемии коронавируса нелогично.

