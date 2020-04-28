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Миинстр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что вывозить чартерными рейсами украинцев на зароботки в разгар пандемии коронавируса нелогично.
Об этом он сказал во время брифинга, сообщает ТСН.
По его словам любое путешествие это подвергать людей опасности, и сейчас все действия правительства направлены на то, чтобы вернуть украинцев из за границы, а не наоборот.
— В условиях распространения пандемии любое путешествие - это подвергание опасности заболевания, особенно когда путешествие осуществляется самолетом. Сейчас все действия правительства направлены на то, чтобы возвращать украинцев, застрявших в разных странах за рубежом, чтобы они могли в безопасных и максимально комфортных условиях жить и переживать эти карантинные мероприятия. На этом фоне нелогичным выглядит параллельно организовывать массовые чартеры на вывоз украинцев в страны, где тоже продолжается эпидемия с той или иной интенсивностью, - сказал Дмитрий Кулеба.
По его словам, МИД руководствуется одним принципом - это здоровье и безопасность украинских граждан.
— Мы настроены конструктивно, мы понимаем потребность в рабочих у наших партнеров и будем готовы пересмотреть эту позицию в контексте изменения ситуации с пандемией коронавируса, - подчеркнул министр.
Таким образом МИД не будет способствовать организации чартерных рейсов для украинских работников.
Напомним, несколько дней назад в Финляндию чартерным рейсом организованным по просьбе финских фермеров вылетели на уборку клубники украинские заробитчане. Тем временем в Польше заявили, что готовятся организовать чартерные рейсы для украинских заробитчан, местные фермеры жалуются на отсутствие рабочей силы.
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Миинстр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что вывозить чартерными рейсами украинцев на зароботки в разгар пандемии коронавируса нелогично.
Об этом он сказал во время брифинга, сообщает ТСН.
По его словам любое путешествие это подвергать людей опасности, и сейчас все действия правительства направлены на то, чтобы вернуть украинцев из за границы, а не наоборот.
— В условиях распространения пандемии любое путешествие - это подвергание опасности заболевания, особенно когда путешествие осуществляется самолетом. Сейчас все действия правительства направлены на то, чтобы возвращать украинцев, застрявших в разных странах за рубежом, чтобы они могли в безопасных и максимально комфортных условиях жить и переживать эти карантинные мероприятия. На этом фоне нелогичным выглядит параллельно организовывать массовые чартеры на вывоз украинцев в страны, где тоже продолжается эпидемия с той или иной интенсивностью, - сказал Дмитрий Кулеба.
По его словам, МИД руководствуется одним принципом - это здоровье и безопасность украинских граждан.
— Мы настроены конструктивно, мы понимаем потребность в рабочих у наших партнеров и будем готовы пересмотреть эту позицию в контексте изменения ситуации с пандемией коронавируса, - подчеркнул министр.
Таким образом МИД не будет способствовать организации чартерных рейсов для украинских работников.
Напомним, несколько дней назад в Финляндию чартерным рейсом организованным по просьбе финских фермеров вылетели на уборку клубники украинские заробитчане. Тем временем в Польше заявили, что готовятся организовать чартерные рейсы для украинских заробитчан, местные фермеры жалуются на отсутствие рабочей силы.