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С 16 мая через пешеходный пункт пропуска «Шегини» в направлении Украины пересекли почти 3 тысячи человек. Только за минувшие сутки количество украинцев, которые пришли из Польши, составило более 1,8 тысяч человек.
Об этом сообщили в Государственной пограничной службе Украины.
Сейчас на границе с Польшей функционируют 4 пункта пропуска - «Ягодин», «Краковец», «Рава-Русская» и «Шегини». Пропуск пешеходов через границу осуществляется только в «Шегинях».
— С начала восстановления работы этого пункта пропуска, с 16.05.2020 г., в нем пересекли границу на вход в Украину почти 2,9 тысяч человек. Во второй день работы через этот пункт пропуска пришли из Польши более 1,8 тысяч человек - почти вдвое больше, чем в первый, - говорится в сообщении.
Отмечается, что большинство граждан, которые прибывают в Украину, устанавливают на мобильные телефоны приложение «Дій вдома».
— В случае если лицо, которое прибыло из-за границы не желает, или не имеет возможности установить приложение «Дій вдома», пограничники информируют об этом представителей санитарно-карантинных подразделений и Нацполиции для доставки его к месту обязательной обсервации, - сообщили в ГПСУ.
Двухнедельный карантин должны проходить украинцы, которые хотят попасть как в Украину, так и в Польшу.
Напомним, что на пункте пропуска Могилев-Подольский-Отач в Винницкой области правоохранители задержали при попытке дать взятку пограничникам лейтенанта запаса Вооруженных сил РФ.
С 16 мая через пешеходный пункт пропуска «Шегини» в направлении Украины пересекли почти 3 тысячи человек. Только за минувшие сутки количество украинцев, которые пришли из Польши, составило более 1,8 тысяч человек.
Об этом сообщили в Государственной пограничной службе Украины.
Сейчас на границе с Польшей функционируют 4 пункта пропуска - «Ягодин», «Краковец», «Рава-Русская» и «Шегини». Пропуск пешеходов через границу осуществляется только в «Шегинях».
— С начала восстановления работы этого пункта пропуска, с 16.05.2020 г., в нем пересекли границу на вход в Украину почти 2,9 тысяч человек. Во второй день работы через этот пункт пропуска пришли из Польши более 1,8 тысяч человек - почти вдвое больше, чем в первый, - говорится в сообщении.
Отмечается, что большинство граждан, которые прибывают в Украину, устанавливают на мобильные телефоны приложение «Дій вдома».
— В случае если лицо, которое прибыло из-за границы не желает, или не имеет возможности установить приложение «Дій вдома», пограничники информируют об этом представителей санитарно-карантинных подразделений и Нацполиции для доставки его к месту обязательной обсервации, - сообщили в ГПСУ.
Двухнедельный карантин должны проходить украинцы, которые хотят попасть как в Украину, так и в Польшу.
Напомним, что на пункте пропуска Могилев-Подольский-Отач в Винницкой области правоохранители задержали при попытке дать взятку пограничникам лейтенанта запаса Вооруженных сил РФ.