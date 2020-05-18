С 16 мая через пешеходный пункт пропуска «Шегини» в направлении Украины пересекли почти 3 тысячи человек. Только за минувшие сутки количество украинцев, которые пришли из Польши, составило более 1,8 тысяч человек.

Об этом сообщили в Государственной пограничной службе Украины.

Сейчас на границе с Польшей функционируют 4 пункта пропуска - «Ягодин», «Краковец», «Рава-Русская» и «Шегини». Пропуск пешеходов через границу осуществляется только в «Шегинях».

— С начала восстановления работы этого пункта пропуска, с 16.05.2020 г., в нем пересекли границу на вход в Украину почти 2,9 тысяч человек. Во второй день работы через этот пункт пропуска пришли из Польши более 1,8 тысяч человек - почти вдвое больше, чем в первый, - говорится в сообщении.

Отмечается, что большинство граждан, которые прибывают в Украину, устанавливают на мобильные телефоны приложение «Дій вдома».

— В случае если лицо, которое прибыло из-за границы не желает, или не имеет возможности установить приложение «Дій вдома», пограничники информируют об этом представителей санитарно-карантинных подразделений и Нацполиции для доставки его к месту обязательной обсервации, - сообщили в ГПСУ.

Двухнедельный карантин должны проходить украинцы, которые хотят попасть как в Украину, так и в Польшу.

Напомним, что на пункте пропуска Могилев-Подольский-Отач в Винницкой области правоохранители задержали при попытке дать взятку пограничникам лейтенанта запаса Вооруженных сил РФ.