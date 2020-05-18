Руководитель проекта «Повышение энергоэффективности в секторе централизованного теплоснабжения Украины» на «Николаевоблтеплоэнерго» Егор Клецов обратился к премьер-министру Денису Шмыгалю с тем, что выполнение данного проекта оказалось под угрозой из-за приостановления финансирования.

Об этом Егор Клецов сообщил на своей странице в Facebook.

Проект реализуется за счет кредитных средств Всемирного банка, по словам Егора Клецова из-за задержек могут быть проблемы со стартом отопительного сезона в Николаеве.

— Сегодня Проект находится в активной фазе выполнения, но существует угроза его задержки, которая может иметь негативные последствия для старта отопительного сезона 2020-2021. Основные причины задержки - приостановление платежей за выполненные работы и невозможность пополнения спецсчетов коммунальных предприятий-участников Проекта. Что в свою очередь обусловлено периодической сменой руководителей от министерств финансов и регионального развития, которые являются подписантами платежной документации проекта. В связи с чем, предприятие ОКП «Николаевоблтеплоэнерго» и все участники проекта просим Вас, обратить внимание на проблемные аспекты его выполнения, а также способствовать как можно скорейшему назначению кураторов проекта от профильных министерств, - сказано в обращении.

Напомним, в Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг объяснили, что тариф на тепло в Николаеве нельзя снизить, поскольку, в отличие от других городов по Украине, он был обоснованным и низким.