В Запорожье неизвестный мужчина 17 мая требовал убрать с витрины Художественного салона репродукцию картины итальянского художника Амедео Модильяни «Обнаженная, лежащая». В администрации салона рассказали, что репродукция стояла на окне уже 2 месяца.

Об этом сообщила администрация галереи, передаёт Громадське.

— Аргумент просто поразил: «Потому что мои дети смотрят на это говно» (извините господа за прямую цитату). Окончил угрозой, что если еще раз увидит, то вернется и разорвет, отметили в Художественном салоне, - написала администрация салона.

В комментарии директор салона Елена Заставна рассказала, что до инцидента картина стояла на окне почти 2 месяца и люди на нее реагировали спокойно.

— Когда я сюда приезжала для проверки, все ли в порядке, видела, как люди делали Селфи. Хотя в период карантина не много ходили. Молодые люди рассматривали, другие проходили мимо. Никого не смущало, - отметила директор.

По ее словам, в заявлении полиции указали, что в салон вошел человек и грубо сорвала с окна мольберт с холстом и грубо поставили на пол. Елена Залоговая добавила, что мольбертом даже зацепили голову мужа сотрудницы.

— С начала сказали (в полиции - прим.), Что это мелкое хулиганство. Мы не претендовали на поиск (мужчины - прим.). Ничего не повреждено, но инцидент неприятный. Убытков никаких салон не понёс, - пояснила директор.

Она добавила, что в комментариях никто не написал, что узнал мужчину на видео. В то же время картину решили не убирать из окна.

Отмечается, что директор добавила, что не хотела бы, чтобы бескультурье победило.

— Пока работа стоит. Честно говоря, нам очень не хочется давать повод для того, чтобы бескультурье победило, - отметила Елена Заставна.

Напомним, что в Великобритании в Саутгемптонской больнице общего профиля появилась новая работа знаменитого художника стрит-арта Бэнкси.