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В Великобритании в Саутгемптонской больнице общего профиля появилась новая работа знаменитого художника стрит-арта Бэнкси.
Об этом сообщает BBC.
Отмечается, что монохромную картину размером метр на метр вывесили фойе возле отделения неотложной помощи.
На картине изображен мальчик, сидящий на коленях у мусорного ведра. Он выбросил фигурки Человека-паука и Бэтмена и играет с новым героем – медсестрой.
Рука медсестры вытянута и направлена вперед, как Супермена в полете.
На ней медицинские маска и костюм, а также фартук с эмблемой Красного Креста (единственный нечерно-белый элемент на картине).
Художник оставил записку для работников больницы, в которой написано: «Спасибо за все, что вы делаете. Надеюсь, это немного осветлит место, даже если оно будет только черно-белым».
Картина останется в больнице Саутгемптона до осени, потом ее продадут с аукциона, а полученные деньги перечислят для госслужбы здравоохранения.
Напомним, в Бразилии на всемирно известной статуе Христа-Спасителя устроили световое шоу, чтобы поощрить людей носить защитные маски во время пандемии коронавируса.
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В Великобритании в Саутгемптонской больнице общего профиля появилась новая работа знаменитого художника стрит-арта Бэнкси.
Об этом сообщает BBC.
Отмечается, что монохромную картину размером метр на метр вывесили фойе возле отделения неотложной помощи.
На картине изображен мальчик, сидящий на коленях у мусорного ведра. Он выбросил фигурки Человека-паука и Бэтмена и играет с новым героем – медсестрой.
Рука медсестры вытянута и направлена вперед, как Супермена в полете.
На ней медицинские маска и костюм, а также фартук с эмблемой Красного Креста (единственный нечерно-белый элемент на картине).
Художник оставил записку для работников больницы, в которой написано: «Спасибо за все, что вы делаете. Надеюсь, это немного осветлит место, даже если оно будет только черно-белым».
Картина останется в больнице Саутгемптона до осени, потом ее продадут с аукциона, а полученные деньги перечислят для госслужбы здравоохранения.
Напомним, в Бразилии на всемирно известной статуе Христа-Спасителя устроили световое шоу, чтобы поощрить людей носить защитные маски во время пандемии коронавируса.
|
За что воюет Кормышкин? За местное самоуправление или админресурс?Олег Деренюга
|
Новые "дорожные правила" для реки: что осталось за кадром законопроекта о речных перевозках?Николай Капацына
|
Дивна історія з МРТ, «чемпіон» Кормишкін та «перелітні» політикиСтанислав Мартиросов
|
Над нами проводят экспериментыМаксим Невенчанный