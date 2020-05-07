В Великобритании в Саутгемптонской больнице общего профиля появилась новая работа знаменитого художника стрит-арта Бэнкси.

Об этом сообщает BBC.

Отмечается, что монохромную картину размером метр на метр вывесили фойе возле отделения неотложной помощи.

На картине изображен мальчик, сидящий на коленях у мусорного ведра. Он выбросил фигурки Человека-паука и Бэтмена и играет с новым героем – медсестрой.

Рука медсестры вытянута и направлена вперед, как Супермена в полете.

На ней медицинские маска и костюм, а также фартук с эмблемой Красного Креста (единственный нечерно-белый элемент на картине).

Художник оставил записку для работников больницы, в которой написано: «Спасибо за все, что вы делаете. Надеюсь, это немного осветлит место, даже если оно будет только черно-белым».

Картина останется в больнице Саутгемптона до осени, потом ее продадут с аукциона, а полученные деньги перечислят для госслужбы здравоохранения.

Напомним, в Бразилии на всемирно известной статуе Христа-Спасителя устроили световое шоу, чтобы поощрить людей носить защитные маски во время пандемии коронавируса.