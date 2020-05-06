В Бразилии на всемирно известной статуе Христа-Спасителя устроили световое шоу, чтобы поощрить людей носить защитные маски во время пандемии коронавируса.

Об этом пишет Лига.Новости.

На 38-метровом монументе высветилось красное сердце с хэштегом #MascaraSalva (в переводе с португальского «Маска спасает») и призывом носить маски, а на лицо статуи «надели» световую защитную маску.

Напомним, до этого статую подсвечивали в марте – на нее спроецировали флаги стран, больше всего пострадавших от COVID-19. Во время Пасхи на статую спроецировали костюм врача, в знак уважения медикам.