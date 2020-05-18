За период действия в Украине карантинних ограничений СБУ разоблачила 370 распространителей фейков о карантине и пандемии.

Об этом сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины.

Кроме того, известно, что среди распространителей 17 действовали по заданию Российской Федерации. За последнюю неделю выявлено 50 таких граждан. Было заблокировано почти 2,5 тысяч сообществ в соцсетях с миллионной аудиторией.

Также отмечается, что много фейков распространялись через социальные сети и призвали людей нарушать карантинные ограничения, проводить акции протеста, захватывать власть силой и тому подобное.

— СБУ начала уголовные производства в отношении 17 агитаторов, которые действовали по заданию российской стороны, за действия, направленные на посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, насильственную смену или свержение конституционного строя или захват государственной власти (статье 109 и 110 Уголовного кодекса Украины), — говорится в сообщении.

Отмечается, что работа вышеупомянутых лиц была зафиксирована в Киеве, Одессе, Днепре, Львове, Херсоне, Полтаве, Кропивницком, Конотопе, Ивано-Франковске, Хмельницком и Жашкове.

Напомним, в Черновицкой области за распространение ложных слухов о количестве случаев заболевания COVID-19 и смертей от него в Украине наказали 38-летнего мужчину.