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В Одессе закончила обучение первая девушка-водолаз в истории Вооруженных сил Украины.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.
Отмечается, что 19-летняя старшина первой статьи Екатерина Никитенко получила квалификацию военного водолаза в водолазной школе Военно-морских сил Украины. За время обучения она провела под водой более 650 минут и погружалась на глубину 30 метров.
Также в этом году Екатерина Никитенко победила на всеукраинских соревнованиях по подводному единоборству — акватлону.
Ранее сообщалось, что в новостях онлайн-СМИ Николаева женщины упоминаются в четыре раза реже, чем мужчины.
В Одессе закончила обучение первая девушка-водолаз в истории Вооруженных сил Украины.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.
Отмечается, что 19-летняя старшина первой статьи Екатерина Никитенко получила квалификацию военного водолаза в водолазной школе Военно-морских сил Украины. За время обучения она провела под водой более 650 минут и погружалась на глубину 30 метров.
Также в этом году Екатерина Никитенко победила на всеукраинских соревнованиях по подводному единоборству — акватлону.
Ранее сообщалось, что в новостях онлайн-СМИ Николаева женщины упоминаются в четыре раза реже, чем мужчины.