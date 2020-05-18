В Одессе закончила обучение первая девушка-водолаз в истории Вооруженных сил Украины.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.

Отмечается, что 19-летняя старшина первой статьи Екатерина Никитенко получила квалификацию военного водолаза в водолазной школе Военно-морских сил Украины. За время обучения она провела под водой более 650 минут и погружалась на глубину 30 метров.

Также в этом году Екатерина Никитенко победила на всеукраинских соревнованиях по подводному единоборству — акватлону.

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