Министерство образования и науки Украины просит Кабинет министров внести изменения в постановление № 211 и открыть учебные заведения для соискателей для проведения определенных мероприятий.

Об этом сказал заместитель министра образования и науки Егор Стадный во время брифинга, передает

«Укринформ».

«Мы в министерстве еще с прошлой недели разработали наши предложения изменений в 211 постановление. Сейчас они направлены коллегам по правительству, к главному санитарному врачу, в Министерство здравоохранения, где мы просим, учитывая все поступившие обращения учреждений, не только нашей сферы управления, но и министерства культуры, чтобы мы открыли посещение учебных заведений, в том числе высших учебных заведений и учреждений профессионального передвысшего образования, для проведения определенных мероприятий», — сказал Егор Стадный.

Он пояснил, что речь идет о дипломной подготовке, проведении лабораторных работ, тренажерных занятий, проведении аттестации там, где она невозможна в дистанционной форме, и т. п.

«Эти наши предложения изменений в 211 постановление сейчас рассматривают в Министерстве здравоохранения. В ближайшее время мы проинформируем о результатах рассмотрения», — заявил чиновник.

В то же время он подчеркнул, что преподавателям высших учебных заведений никто не запрещал их посещать.

«В 211 постановлении речь идет о соискателях образования. Таким оно есть с марта месяца, и самим работникам посещение учреждений не запрещали на уровне правительства, если есть такие мероприятия на уровне университета, то это следует решать на уровне университета», — отметил Егор Стадный.

Ранее временно исполняющая обязанности министра образования и науки Любомира Мандзий рассказала о сроках проведения внешнего независимого оценивания в условиях карантина, который был введен из-за пандемии коронавируса.

Также Министерство здравоохранения опубликовало проект рекомендаций о работе после 22 мая детских садов, гостиниц, общественного транспорта и о проведении внешнего независимого оценивания (ВНО). Проект — предварительный, замечания принимают до вечера 19 мая.