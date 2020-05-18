|Скорость ветра:
|1.5 м/с
|Восход солнца:
|05:12
|Заход солнца:
|20:24
|Температура завтра:
|+22 C°
|Скорость ветра:
|4 м/с
|Восход солнца:
|05:05
|Заход солнца:
|20:43
|Температура завтра:
|+16 C°
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|USD
|26.45 грн
|26.75 грн
|EUR
|28.45 грн
|28.95 грн
Министерство образования и науки Украины просит Кабинет министров внести изменения в постановление № 211 и открыть учебные заведения для соискателей для проведения определенных мероприятий.
Об этом сказал заместитель министра образования и науки Егор Стадный во время брифинга, передает
«Укринформ».
«Мы в министерстве еще с прошлой недели разработали наши предложения изменений в 211 постановление. Сейчас они направлены коллегам по правительству, к главному санитарному врачу, в Министерство здравоохранения, где мы просим, учитывая все поступившие обращения учреждений, не только нашей сферы управления, но и министерства культуры, чтобы мы открыли посещение учебных заведений, в том числе высших учебных заведений и учреждений профессионального передвысшего образования, для проведения определенных мероприятий», — сказал Егор Стадный.
Он пояснил, что речь идет о дипломной подготовке, проведении лабораторных работ, тренажерных занятий, проведении аттестации там, где она невозможна в дистанционной форме, и т. п.
«Эти наши предложения изменений в 211 постановление сейчас рассматривают в Министерстве здравоохранения. В ближайшее время мы проинформируем о результатах рассмотрения», — заявил чиновник.
В то же время он подчеркнул, что преподавателям высших учебных заведений никто не запрещал их посещать.
«В 211 постановлении речь идет о соискателях образования. Таким оно есть с марта месяца, и самим работникам посещение учреждений не запрещали на уровне правительства, если есть такие мероприятия на уровне университета, то это следует решать на уровне университета», — отметил Егор Стадный.
Ранее временно исполняющая обязанности министра образования и науки Любомира Мандзий рассказала о сроках проведения внешнего независимого оценивания в условиях карантина, который был введен из-за пандемии коронавируса.
Также Министерство здравоохранения опубликовало проект рекомендаций о работе после 22 мая детских садов, гостиниц, общественного транспорта и о проведении внешнего независимого оценивания (ВНО). Проект — предварительный, замечания принимают до вечера 19 мая.
Министерство образования и науки Украины просит Кабинет министров внести изменения в постановление № 211 и открыть учебные заведения для соискателей для проведения определенных мероприятий.
Об этом сказал заместитель министра образования и науки Егор Стадный во время брифинга, передает
«Укринформ».
«Мы в министерстве еще с прошлой недели разработали наши предложения изменений в 211 постановление. Сейчас они направлены коллегам по правительству, к главному санитарному врачу, в Министерство здравоохранения, где мы просим, учитывая все поступившие обращения учреждений, не только нашей сферы управления, но и министерства культуры, чтобы мы открыли посещение учебных заведений, в том числе высших учебных заведений и учреждений профессионального передвысшего образования, для проведения определенных мероприятий», — сказал Егор Стадный.
Он пояснил, что речь идет о дипломной подготовке, проведении лабораторных работ, тренажерных занятий, проведении аттестации там, где она невозможна в дистанционной форме, и т. п.
«Эти наши предложения изменений в 211 постановление сейчас рассматривают в Министерстве здравоохранения. В ближайшее время мы проинформируем о результатах рассмотрения», — заявил чиновник.
В то же время он подчеркнул, что преподавателям высших учебных заведений никто не запрещал их посещать.
«В 211 постановлении речь идет о соискателях образования. Таким оно есть с марта месяца, и самим работникам посещение учреждений не запрещали на уровне правительства, если есть такие мероприятия на уровне университета, то это следует решать на уровне университета», — отметил Егор Стадный.
Ранее временно исполняющая обязанности министра образования и науки Любомира Мандзий рассказала о сроках проведения внешнего независимого оценивания в условиях карантина, который был введен из-за пандемии коронавируса.
Также Министерство здравоохранения опубликовало проект рекомендаций о работе после 22 мая детских садов, гостиниц, общественного транспорта и о проведении внешнего независимого оценивания (ВНО). Проект — предварительный, замечания принимают до вечера 19 мая.