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Корейский центр контроля и профилактики заболеваний заявляет, что пациенты, у которых повторный тест на коронавирус является положительным, не заразны.
Об этом сообщает CNN.
— Службы здравоохранения проверили 790 случаев тесных контактов с 285 случаями повторных положительных тестов после выздоровления, но не выявили инфекций, связанных с выздоровевшими пациентами, — говорится в сообщении.
В KCDC заявили, что пока неизвестно, почему повторный тест на коронавирус у некоторых пациентов является положительным. По мнению эспертов Центра, тест методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) может выявлять частицы мертвого вируса.
Когда положительный образец выделили и культивировали, по результатам повторного ПЦР-исследования коронавируса не нашли.
Итак, люди, переболевшие коронавирусом и получившие положительный результат после повторного тестирования, на самом деле не были заразными.
Ранее в ВОЗ заявляли, что положительные тесты на коронавирус у пациентов, выздоровевших от COVID-19, не являются результатом реинфицирования.
Корейский центр контроля и профилактики заболеваний заявляет, что пациенты, у которых повторный тест на коронавирус является положительным, не заразны.
Об этом сообщает CNN.
— Службы здравоохранения проверили 790 случаев тесных контактов с 285 случаями повторных положительных тестов после выздоровления, но не выявили инфекций, связанных с выздоровевшими пациентами, — говорится в сообщении.
В KCDC заявили, что пока неизвестно, почему повторный тест на коронавирус у некоторых пациентов является положительным. По мнению эспертов Центра, тест методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) может выявлять частицы мертвого вируса.
Когда положительный образец выделили и культивировали, по результатам повторного ПЦР-исследования коронавируса не нашли.
Итак, люди, переболевшие коронавирусом и получившие положительный результат после повторного тестирования, на самом деле не были заразными.
Ранее в ВОЗ заявляли, что положительные тесты на коронавирус у пациентов, выздоровевших от COVID-19, не являются результатом реинфицирования.