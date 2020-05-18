Корейский центр контроля и профилактики заболеваний заявляет, что пациенты, у которых повторный тест на коронавирус является положительным, не заразны.

Об этом сообщает CNN.

— Службы здравоохранения проверили 790 случаев тесных контактов с 285 случаями повторных положительных тестов после выздоровления, но не выявили инфекций, связанных с выздоровевшими пациентами, — говорится в сообщении.

В KCDC заявили, что пока неизвестно, почему повторный тест на коронавирус у некоторых пациентов является положительным. По мнению эспертов Центра, тест методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) может выявлять частицы мертвого вируса.

Когда положительный образец выделили и культивировали, по результатам повторного ПЦР-исследования коронавируса не нашли.

Итак, люди, переболевшие коронавирусом и получившие положительный результат после повторного тестирования, на самом деле не были заразными.

Ранее в ВОЗ заявляли, что положительные тесты на коронавирус у пациентов, выздоровевших от COVID-19, не являются результатом реинфицирования.