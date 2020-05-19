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Министр юстиции Украины Денис Малюська вкусил обед, который приготовили заключенным в Лукьяновском следственном изоляторе, и планирует периодически повторять такую проверку.
Об этом он сообщил на странице в Facebook.
— Попросил помощников привезти мне для проверки обед, который приготовили заключенным (работников СИЗО, конечно, не предупреждали). Коллеги проконтролировали — брали из общей посудины. Впечатление: каша с мясом замечательные, борщ (или что оно там такое) не очень, долго такой я не буду есть. Планирую такую проверку периодически повторять, — написал Денис Малюська.
Напомним, ранее Министерство юстиции открыло платные камеры с улучшенными условиями содержания в следственных изоляторах.
Министр юстиции Украины Денис Малюська вкусил обед, который приготовили заключенным в Лукьяновском следственном изоляторе, и планирует периодически повторять такую проверку.
Об этом он сообщил на странице в Facebook.
— Попросил помощников привезти мне для проверки обед, который приготовили заключенным (работников СИЗО, конечно, не предупреждали). Коллеги проконтролировали — брали из общей посудины. Впечатление: каша с мясом замечательные, борщ (или что оно там такое) не очень, долго такой я не буду есть. Планирую такую проверку периодически повторять, — написал Денис Малюська.
Напомним, ранее Министерство юстиции открыло платные камеры с улучшенными условиями содержания в следственных изоляторах.