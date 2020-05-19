Министр юстиции Украины Денис Малюська вкусил обед, который приготовили заключенным в Лукьяновском следственном изоляторе, и планирует периодически повторять такую проверку.

Об этом он сообщил на странице в Facebook.

— Попросил помощников привезти мне для проверки обед, который приготовили заключенным (работников СИЗО, конечно, не предупреждали). Коллеги проконтролировали — брали из общей посудины. Впечатление: каша с мясом замечательные, борщ (или что оно там такое) не очень, долго такой я не буду есть. Планирую такую проверку периодически повторять, — написал Денис Малюська.