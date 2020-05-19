По состоянию на утро 19 мая во мире с начала пандемии зафиксировали 4 миллиона 894 тысячи случаев коронавирусного заболевания COVID-19. Из них 1 миллион 908 тысяч 65 человек выздоровели и 320181 - умерли. Сейчас инфицированными остается 2 миллиона 665 тысяч 974 человека.

Об этом свидетельствуют данные ресурса Worldometers, который регулярно обновляет зарегистрированные случаи во всем мире.

По количеству инфицированных и умерших от коронавируса все еще лидируют США. Там коронавирус подтвердили у 1550294 человек, из которых 91 981 умерли, а 356 383 - выздоровели. До сих пор болеют более миллиона человек.

Далее в рейтинге по количеству инфицированных идет Россия — всего там 290 678 инфицированных. Из них 70 209 человек выздоровели, а 2722 — умерли от осложнений. Стоит отметить, что официальное число погибших от коронавируса в РФ остается удивительно низким по сравнению с другими европейскими странами с похожим количеством больных.

На третьем месте — Испания. Там обнаружили 278 188 случаев инфицирования, из них 196 958 человек выздоровели. Замыкают пятерку стран-лидеров Бразилия с 255 368 случаями и Великобритания, где в целом зафиксировали 246406 инфицированных.

В Китае, откуда началась пандемия, всего было обнаружено 82 960 пациентов с коронавирусом. С начала эпидемии там умерли 4634 человека с COVID-19, а выздоровели — 78 241. Все еще болеют 85 человек.

Напомним, в Украине состоянием на 19 мая зафиксировано 18 тысяч 876 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 548 летальных, 5 тысяч 632 пациенты выздоровели. За сутки зафиксировано 260 новых случаев.