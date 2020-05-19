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В Украину за сутки, 18 мая, спецрейсами вернулось почти 400 граждан, аэропорт «Борисполь» принял 3 пассажирских специальных авиарейсы из Казахстана, Германии и Италии.
Об этом сообщили в пресс-службе Госпогранслужбы.
— Все пассажиры в обязательном порядке прошли температурный скрининг. Лиц с повышенной температурой тела не обнаружено. Также ни один из пассажиров не жаловался на самочувствие. Все без исключения пассажиры, которые прибыли в Украину, установили мобильное приложение «Действуй дома» и обязались находиться на самоизоляции по указанным в нем адресам. Во время паспортного контроля пограничники проверили правильность внесения прибывшими гражданами необходимой информации в мобильный приложение «Действуй дома», - сказано в сообщении.
Напомним, Украина откроет авиационное сообщение вместе со странами Европейского союза с 15 июня. Однако, такое возможно при условии, что ситуация с коронавирусом не будет ухудшаться.
В Украину за сутки, 18 мая, спецрейсами вернулось почти 400 граждан, аэропорт «Борисполь» принял 3 пассажирских специальных авиарейсы из Казахстана, Германии и Италии.
Об этом сообщили в пресс-службе Госпогранслужбы.
— Все пассажиры в обязательном порядке прошли температурный скрининг. Лиц с повышенной температурой тела не обнаружено. Также ни один из пассажиров не жаловался на самочувствие. Все без исключения пассажиры, которые прибыли в Украину, установили мобильное приложение «Действуй дома» и обязались находиться на самоизоляции по указанным в нем адресам. Во время паспортного контроля пограничники проверили правильность внесения прибывшими гражданами необходимой информации в мобильный приложение «Действуй дома», - сказано в сообщении.
Напомним, Украина откроет авиационное сообщение вместе со странами Европейского союза с 15 июня. Однако, такое возможно при условии, что ситуация с коронавирусом не будет ухудшаться.