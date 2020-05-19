В России состоянием на утро 19 мая зафиксировано 9 тысяч 263 случая заболевания коронавирусной инфекцией, всего количество больных коронавирусом составляет 299 тысяч 941.

Об этом сообщают российский правительственный сайт Стопкоронавирус.РФ.

За весь период от коронавируса в России умерло 2 тысячи 837 человек.

— По данным Роспотребнадзора, за весь период проведено более 7,3 миллионов лабораторных исследований на коронавирус нового типа, в том числе 205,3 тысяч – за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 267 тысяч 663 человека, - сказано в сообщении.

За весь период выздоровело 76 тысяч 130 человек. За сутки подтверждено 115 летальных случаев с коронавирусом.

Как сообщалось ранее, Россия заняла 3-е место в мире по количеству инфицированных коронавирусом.