Наиболее серьезной проблемой украинцы считают высокую стоимость жизни и низкие зарплаты. На втором месте коррупция.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные ежемесячного исследования компании Info Sapiens.

По данным опроса среди топ-5 проблем высокую стоимость жизни и низкие зарплаты услуг назвали 92,2% респондентов (67% считают проблему очень серьезной, 25,2% - скорее серьезной).

Коррупцию отметили 91,2% украинцев (69% считают проблему очень серьезной, 22,2% - скорее серьезной).

Высокую стоимость и низкое качество медицинских услуг назвали 90,7% респондентов (67,3% считают проблему очень серьезной, 23,4% - скорее серьезной).

Кроме того, Военные действия в Донецкой и Луганской областях отметили 89,8% опрошенных (72,7% считают проблему очень серьезной, 17,1% - скорее серьезной).

Несправедливость в системе правосудия назвали 86% граждан (59,9% считают проблему очень серьезной, 26,1% - скорее серьезной).

Вторая волна опроса была проведено компанией Info Sapiens 4 марта - 8 апреля 2020 года. В рамках национально репрезентативного опроса проведено 2516 личных интервью. программа финансируется Европейским союзом и софинансируется и внедряется Министерством иностранных дел Дании.

Напомним, что среди всех президентов независимой Украины 20% украинце считают лучшим Леонида Кучму. Еще 16% ответили, что лучшим президентом является Владимир Зеленский.