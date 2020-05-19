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В Венеции после ослабления картина в Италии снова начали работать гондольеры. С 18 мая они плавают на Большом канале — самой известной транспортной артерии города.
Об этом сообщает Громадське.
Сейчас гондолами пользуются только местные жители, чтобы переправиться с одного берега канала на другой.
Гондольеры используют перчатки и маски. В гондолах также обозначили места, где люди должны сидеть. На борт берут не более 6 пассажиров.
Места посадки и высадки пассажиров дезинфицируют.
— Это хорошая новость, признак желания каждого вернуться к нормальной жизни как можно скорее, но не ослабляя защиту, чтобы победить вирус раз и навсегда, — рассказал городской советник по защите традиций Джованни Джусто.
По состоянию на 19 мая Италия на 6 месте в мире по количеству выявленных случаев коронавируса. Там их более 225 000. Более 32 000 пациентов умерли, а более 127 000 уже выздоровели.
Напомним, что по состоянию на утро 19 мая в Николаевской области коронавирусом заболели 50 медиков.
В Венеции после ослабления картина в Италии снова начали работать гондольеры. С 18 мая они плавают на Большом канале — самой известной транспортной артерии города.
Об этом сообщает Громадське.
Сейчас гондолами пользуются только местные жители, чтобы переправиться с одного берега канала на другой.
Гондольеры используют перчатки и маски. В гондолах также обозначили места, где люди должны сидеть. На борт берут не более 6 пассажиров.
Места посадки и высадки пассажиров дезинфицируют.
— Это хорошая новость, признак желания каждого вернуться к нормальной жизни как можно скорее, но не ослабляя защиту, чтобы победить вирус раз и навсегда, — рассказал городской советник по защите традиций Джованни Джусто.
По состоянию на 19 мая Италия на 6 месте в мире по количеству выявленных случаев коронавируса. Там их более 225 000. Более 32 000 пациентов умерли, а более 127 000 уже выздоровели.
Напомним, что по состоянию на утро 19 мая в Николаевской области коронавирусом заболели 50 медиков.