В Венеции после ослабления картина в Италии снова начали работать гондольеры. С 18 мая они плавают на Большом канале — самой известной транспортной артерии города.

Об этом сообщает Громадське.

Сейчас гондолами пользуются только местные жители, чтобы переправиться с одного берега канала на другой.

Гондольеры используют перчатки и маски. В гондолах также обозначили места, где люди должны сидеть. На борт берут не более 6 пассажиров.

Места посадки и высадки пассажиров дезинфицируют.

— Это хорошая новость, признак желания каждого вернуться к нормальной жизни как можно скорее, но не ослабляя защиту, чтобы победить вирус раз и навсегда, — рассказал городской советник по защите традиций Джованни Джусто.

По состоянию на 19 мая Италия на 6 месте в мире по количеству выявленных случаев коронавируса. Там их более 225 000. Более 32 000 пациентов умерли, а более 127 000 уже выздоровели.

Напомним, что по состоянию на утро 19 мая в Николаевской области коронавирусом заболели 50 медиков.