Верховная Рада отправила на повторное первое чтение в комитет законопроект №2693 «О медиа».

Об этом сообщает пресс-служба парламента.

Отмечается, что такое решение народные депутаты приняли по рекомендации комитетов. За проголосовали 278 парламентариев.

Как сообщалось ранее глава Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко призвал народных депутатов отложить рассмотрение законопроектов касающихся СМИ.

— Мы получили десятки обращений от представителей индустрии, имели трехдневную видео-конференцию с Советом Европы. На данный момент необходимо много структурных дополнений. Лучше это (законопроект - ИФ) направить на повторное первое чтение. Изменения касаются и полномочий Нацсовета, и регулирования онлайн-медиа, и приведения многих положений, в том числе о вещании громад, к правилам Европейский директивы об аудиовизуальных медиа, - заявил автор законопроекта и председатель комитета Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики Александр Ткаченко.

Как сообщает Интерфакс-Украина автор альтернативного законопроекта, нардеп фракции Европейская солидарность Николай Княжицкий поддержал идею на базе двух документов и с учетом имеющихся предложений написать новый законопроект.

Как известно, сегодня 19 мая Верховная Рада возобновила работу после карантина, на сегодняшнее заседание вынесен проект закона о медиа в первом чтении. Комитет по вопросам свободы слова рекомендовал Верховной Раде принять за основу соответствующий законопроект, а комитет по вопросам гуманитарной и информационной политики настаивал о необходимости доработки закона.