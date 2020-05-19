Политехнический университет Виргинии в США присвоил восьмилетнему лабрадору по кличке Лось степень доктора ветеринарных наук.

Об этом сообщает Новое время.

Пес шесть лет отработал в консультационном центре заведения, где оказывал психологическую помощь студентам.

За это время он провел 7500 консультаций и присутствовал на 700 мероприятиях, посвященных психическим расстройствам.

По задумке Трента Дэвиса, координатора терапии при помощи животных, люди сначала сидят с собаками и расслабляются, после чего охотнее идут на контакт с психологом.

— Я часто наблюдаю за тем, как люди сначала гладят Лося, а через какое-то время они лежат на полу и говорят с ним детским голосом. Так что когда меня спрашивают: «Как работает эта терапия с собаками?», я отвечаю, что как-то так, — рассказал Трента Дэвис.

Помимо Лося в команде есть еще 3 пса — Дерек, Карсон и Вагнер. В свободное время Лось любит плавать и играть в перетягивание каната.

Однако сейчас лабрадор заболел — у него нашли рак. Пес лечится и первые тесты оценивают как положительные.

Ранее сообщалось, что сотрудники Лондонского зоопарка обратились в соцсетях к многочисленной армии своих фанатов с просьбой о пожертвованиях.