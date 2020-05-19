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Политехнический университет Виргинии в США присвоил восьмилетнему лабрадору по кличке Лось степень доктора ветеринарных наук.
Об этом сообщает Новое время.
Пес шесть лет отработал в консультационном центре заведения, где оказывал психологическую помощь студентам.
За это время он провел 7500 консультаций и присутствовал на 700 мероприятиях, посвященных психическим расстройствам.
По задумке Трента Дэвиса, координатора терапии при помощи животных, люди сначала сидят с собаками и расслабляются, после чего охотнее идут на контакт с психологом.
— Я часто наблюдаю за тем, как люди сначала гладят Лося, а через какое-то время они лежат на полу и говорят с ним детским голосом. Так что когда меня спрашивают: «Как работает эта терапия с собаками?», я отвечаю, что как-то так, — рассказал Трента Дэвис.
Помимо Лося в команде есть еще 3 пса — Дерек, Карсон и Вагнер. В свободное время Лось любит плавать и играть в перетягивание каната.
Однако сейчас лабрадор заболел — у него нашли рак. Пес лечится и первые тесты оценивают как положительные.
Ранее сообщалось, что сотрудники Лондонского зоопарка обратились в соцсетях к многочисленной армии своих фанатов с просьбой о пожертвованиях.
Политехнический университет Виргинии в США присвоил восьмилетнему лабрадору по кличке Лось степень доктора ветеринарных наук.
Об этом сообщает Новое время.
Пес шесть лет отработал в консультационном центре заведения, где оказывал психологическую помощь студентам.
За это время он провел 7500 консультаций и присутствовал на 700 мероприятиях, посвященных психическим расстройствам.
По задумке Трента Дэвиса, координатора терапии при помощи животных, люди сначала сидят с собаками и расслабляются, после чего охотнее идут на контакт с психологом.
— Я часто наблюдаю за тем, как люди сначала гладят Лося, а через какое-то время они лежат на полу и говорят с ним детским голосом. Так что когда меня спрашивают: «Как работает эта терапия с собаками?», я отвечаю, что как-то так, — рассказал Трента Дэвис.
Помимо Лося в команде есть еще 3 пса — Дерек, Карсон и Вагнер. В свободное время Лось любит плавать и играть в перетягивание каната.
Однако сейчас лабрадор заболел — у него нашли рак. Пес лечится и первые тесты оценивают как положительные.
Ранее сообщалось, что сотрудники Лондонского зоопарка обратились в соцсетях к многочисленной армии своих фанатов с просьбой о пожертвованиях.