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В Министерстве здравоохранения сообщили, что домашние мухи и комары не являются переносчиками коронавируса.
Об этом сообщает Телеграм-канал Коронавірус.Інфо.
По данным министерства, за всю эпидемию COVID-19 не было ни одного подтвержденного случая заболевания из-за этих насекомых.
— Домашние мухи и комары не переносят коронавирус. По крайней мере за всю эпидемию COVID-19 нет ни одного подтвержденного случая заболевания из-за этих насекомых, - сказано в сообщении.
Директор программы Всемирной организации здравоохранения по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан заявил, что большинство инфицированных коронавирусом переносят болезнь в тяжелой форме.
В Министерстве здравоохранения сообщили, что домашние мухи и комары не являются переносчиками коронавируса.
Об этом сообщает Телеграм-канал Коронавірус.Інфо.
По данным министерства, за всю эпидемию COVID-19 не было ни одного подтвержденного случая заболевания из-за этих насекомых.
— Домашние мухи и комары не переносят коронавирус. По крайней мере за всю эпидемию COVID-19 нет ни одного подтвержденного случая заболевания из-за этих насекомых, - сказано в сообщении.
Директор программы Всемирной организации здравоохранения по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан заявил, что большинство инфицированных коронавирусом переносят болезнь в тяжелой форме.