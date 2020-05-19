В Министерстве здравоохранения сообщили, что домашние мухи и комары не являются переносчиками коронавируса.

Об этом сообщает Телеграм-канал Коронавірус.Інфо.

По данным министерства, за всю эпидемию COVID-19 не было ни одного подтвержденного случая заболевания из-за этих насекомых.

— Домашние мухи и комары не переносят коронавирус. По крайней мере за всю эпидемию COVID-19 нет ни одного подтвержденного случая заболевания из-за этих насекомых, - сказано в сообщении.

Директор программы Всемирной организации здравоохранения по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан заявил, что большинство инфицированных коронавирусом переносят болезнь в тяжелой форме.