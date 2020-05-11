Директор программы Всемирной организации здравоохранения по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан заявил, что большинство инфицированных коронавирусом переносят болезнь в тяжелой форме.

Об этом он заявил на брифинге в Женеве, передает корреспондент РБК-Украина.

По словам Майкла Райана, предварительные результаты исследования на антитела к коронавирусу показывают, что среди общего количества инфицированных преобладает число тех, кто тяжело переносит болезнь.

С учетом этих данных представитель ВОЗ призвал мировое общество усилить меры по предотвращению заболеваемости коронавирусом.

Ранее в ВОЗ сообщили, что положительные тесты на коронавирус у пациентов, выздоровевших от COVID-19, не являются результатом реинфицирования.