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Директор программы Всемирной организации здравоохранения по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан заявил, что большинство инфицированных коронавирусом переносят болезнь в тяжелой форме.
Об этом он заявил на брифинге в Женеве, передает корреспондент РБК-Украина.
По словам Майкла Райана, предварительные результаты исследования на антитела к коронавирусу показывают, что среди общего количества инфицированных преобладает число тех, кто тяжело переносит болезнь.
С учетом этих данных представитель ВОЗ призвал мировое общество усилить меры по предотвращению заболеваемости коронавирусом.
Ранее в ВОЗ сообщили, что положительные тесты на коронавирус у пациентов, выздоровевших от COVID-19, не являются результатом реинфицирования.
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Директор программы Всемирной организации здравоохранения по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан заявил, что большинство инфицированных коронавирусом переносят болезнь в тяжелой форме.
Об этом он заявил на брифинге в Женеве, передает корреспондент РБК-Украина.
По словам Майкла Райана, предварительные результаты исследования на антитела к коронавирусу показывают, что среди общего количества инфицированных преобладает число тех, кто тяжело переносит болезнь.
С учетом этих данных представитель ВОЗ призвал мировое общество усилить меры по предотвращению заболеваемости коронавирусом.
Ранее в ВОЗ сообщили, что положительные тесты на коронавирус у пациентов, выздоровевших от COVID-19, не являются результатом реинфицирования.