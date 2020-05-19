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Министр инфраструктуры Владислав Криклий сообщил, что украинские авиакомпании обратились к Грузии с заявлением о готовности возобновить авиасообщение.
Об этом Владислав Криклий сообщил в своем Телеграм-канале.
По словам министра Грузия готовится открыть свои границы для осуществления регулярных международных рейсов с 1 июля.
— Мы готовы быстро и синхронно действовать, чтобы в координации с министерствами иностранных дел обеих стран возобновить регулярные пассажирские авиаперевозки. Украинские авиакомпании уже обратились к грузинской стороне с заявлением о готовности возобновить полеты, - написал Владислав Криклий.
Министр инфраструктуры Владислав Криклий сообщил, что украинские авиакомпании обратились к Грузии с заявлением о готовности возобновить авиасообщение.
Об этом Владислав Криклий сообщил в своем Телеграм-канале.
По словам министра Грузия готовится открыть свои границы для осуществления регулярных международных рейсов с 1 июля.
— Мы готовы быстро и синхронно действовать, чтобы в координации с министерствами иностранных дел обеих стран возобновить регулярные пассажирские авиаперевозки. Украинские авиакомпании уже обратились к грузинской стороне с заявлением о готовности возобновить полеты, - написал Владислав Криклий.