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Из Нидерландов в Украину в 14:30 по местному времени спецрейсом авиакомпании «Международные авиалинии Украины» вылетели 179 украинцев и 5 иностранцев.
Об этом в комментарии корреспонденту Укринформа в Гааге сообщил украинский консул в Нидерландах Юрий Карпук.
«Вылетели 184 человека. Среди них — 179 украинцев и 5 граждан Нидерландов. Среди граждан Украины были транзитные пассажиры, которые прибыли из Северной и Южной Америки, а также стран Азии», — отметил Юрий Карпук.
Отмечается, что 12 мая 2020 года спецрейсом из Нидерландов в Украину вернулись 177 украинских моряков, которые находились на круизных лайнерах.
Напомним, что в Нидерландах 10 мая нашли мертвой украинскую гражданку, члена экипажа судна Regal Princess.
Из Нидерландов в Украину в 14:30 по местному времени спецрейсом авиакомпании «Международные авиалинии Украины» вылетели 179 украинцев и 5 иностранцев.
Об этом в комментарии корреспонденту Укринформа в Гааге сообщил украинский консул в Нидерландах Юрий Карпук.
«Вылетели 184 человека. Среди них — 179 украинцев и 5 граждан Нидерландов. Среди граждан Украины были транзитные пассажиры, которые прибыли из Северной и Южной Америки, а также стран Азии», — отметил Юрий Карпук.
Отмечается, что 12 мая 2020 года спецрейсом из Нидерландов в Украину вернулись 177 украинских моряков, которые находились на круизных лайнерах.
Напомним, что в Нидерландах 10 мая нашли мертвой украинскую гражданку, члена экипажа судна Regal Princess.