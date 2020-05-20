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Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что государство в полном объеме выплатит медикам, которые работают с коронавирусными больными, 300% надбавки.
Об этом Владимир Зеленский заявил в ходе сегодняшней пресс-конференции.
По его словам не все украинские медики получат надбавки, а только те, которые работают с COVID-19.
— В 15 областях полностью выплачены, на этой неделе увеличится количество областей, и во всех областях получат/ Мы не можем обеспечить 300%-ной надбавкой всех медиков Украины, к сожалению, - сказал он.
Ранее, министр развития общин и территорий Украины Алексей Чернышев сообщил, что почти все области выплатили мартовские надбавки до 300% к зарплатам врачам, которые борются с коронавирусом.
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что государство в полном объеме выплатит медикам, которые работают с коронавирусными больными, 300% надбавки.
Об этом Владимир Зеленский заявил в ходе сегодняшней пресс-конференции.
По его словам не все украинские медики получат надбавки, а только те, которые работают с COVID-19.
— В 15 областях полностью выплачены, на этой неделе увеличится количество областей, и во всех областях получат/ Мы не можем обеспечить 300%-ной надбавкой всех медиков Украины, к сожалению, - сказал он.
Ранее, министр развития общин и территорий Украины Алексей Чернышев сообщил, что почти все области выплатили мартовские надбавки до 300% к зарплатам врачам, которые борются с коронавирусом.