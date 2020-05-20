Все регионы Украины, за исключением двух областей, уже отчитались о доплатах за март врачам, борющимся с коронавирусом.

Об этом на брифинге заявила заместитель министра здравоохранения Светлана Шаталова.

— На прошлой неделе мы плодотворно сотрудничали со всеми регионами, с региональными властями, заботились о выплате доплат за март. И сегодня я уже четко могу отметить, что практически все, за исключением Сумской и Хмельницкой областей, отчитались о выплате средств, — заявила она.

По словам Шаталовой, доплаты медикам за март уже составили более чем 100 миллионов гривен.

Напомним, Министерство здравоохранения Украины планирует увеличить зарплаты медикам на 50% с июля.