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Все регионы Украины, за исключением двух областей, уже отчитались о доплатах за март врачам, борющимся с коронавирусом.
Об этом на брифинге заявила заместитель министра здравоохранения Светлана Шаталова.
— На прошлой неделе мы плодотворно сотрудничали со всеми регионами, с региональными властями, заботились о выплате доплат за март. И сегодня я уже четко могу отметить, что практически все, за исключением Сумской и Хмельницкой областей, отчитались о выплате средств, — заявила она.
По словам Шаталовой, доплаты медикам за март уже составили более чем 100 миллионов гривен.
Напомним, Министерство здравоохранения Украины планирует увеличить зарплаты медикам на 50% с июля.
Все регионы Украины, за исключением двух областей, уже отчитались о доплатах за март врачам, борющимся с коронавирусом.
Об этом на брифинге заявила заместитель министра здравоохранения Светлана Шаталова.
— На прошлой неделе мы плодотворно сотрудничали со всеми регионами, с региональными властями, заботились о выплате доплат за март. И сегодня я уже четко могу отметить, что практически все, за исключением Сумской и Хмельницкой областей, отчитались о выплате средств, — заявила она.
По словам Шаталовой, доплаты медикам за март уже составили более чем 100 миллионов гривен.
Напомним, Министерство здравоохранения Украины планирует увеличить зарплаты медикам на 50% с июля.