В Ассоциации городов Украины заявили, что «Укрзалізниця» должна обеспечить льготную перевозку граждан и не перекладывать ответственность на местное самоуправление.

Об этом сообщили в Ассоциации городов Украины.

Как известно, вчера, 19 мая на официальном сайте АО «Укрзалізниці» была размещена публикация, в которой говорится, что органы местного самоуправления задолжали за льготную перевозку граждан 500 миллионов гривен.

— Ссылаясь на законодательство, автор указывает, что убытки от перевозки льготников в пригородном сообщении должны возмещаться за счет местных бюджетов. Ассоциация городов Украины подчеркивает «Укрзалізниця» в этой публикации искажает информацию относительно нормы действующего законодательства. Ведь в статье 9 Закона Украины «О железнодорожном транспорте», сказано: Для защиты интересов отдельных категорий граждан на пассажирских перевозках, в том числе пригородных, могут предусматриваться льготные тарифы. Убытки железнодорожного транспорта общего пользования от их использования возмещаются за счет государственного или местных бюджетов в зависимости от того, каким органом принято решение о введении льгот. Для отдельных категорий граждан льготы на проезд устанавливаются законами Украины, а не решениями органов местного самоуправления. Соответственно, эти льготы должны возмещаться за счет средств Государственного бюджета, - сообщили в Ассоциации.

Кроме того, Акционерное общество «Укрзалізниця» находится в 100% собственности государства, и выполнение законов Украины, в частности обеспечение льготного проезда, для него является обязательным.

— Ассоциация городов Украины призывает «Укрзалізницю» обеспечить льготную перевозку граждан, имеющих такое право в соответствии с законом, - сказано в сообщени.

Ранее сообщалось, что за 2019 и первый квартал 2020 годов «Укрзалізниця» не получила от местных органов власти больше полумиллиарда гривен компенсаций за перевозку льготников.