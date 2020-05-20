В Укравтодоре заявили, что обрушенный мост в селе Алекссевка в Днепропетровской области, был одним из 27% мостов с ограниченно трудоспособных, а его ремонт должен быть первоочередным.

Об этом сообщили в пресс-службе Укравтодора.

В ведомстве отмечают, что зазед на мост был разрешен транспортным средствам вес которых не превышал 10 тонн.

— По данным Службы мост относился к категории ограниченно трудоспособных, хуже только нетрудоспособные мосты. В Украине из всех обследованных мостов 27% - ограниченно работоспособные. Всего страна насчитывает более 16 тысяч мостов. По требованиям ПДД заезд на мост был разрешен только транспортным средствам весом менее 10 т. Ограничение скорости - до 30 км/ч. Сейчас выясняется вес грузовика, во время движения которой была разрушена секция моста, - сказано в сообщении.

Мост был построен в 1955 году. Проходит через речку Чертомлык на трассе Н-23 Кропивницкий - Запорожье. Длина моста 151,92 м. Состоит из 9 железобетонных опор и 8 металлических секций. Владелец сооружения — Служба автомобильных дорог в Днепропетровской области.

— Согласно проведенного обследования в 2017 году специализированным предприятием ГП «УкрДПТИтрансбуд», мост находится в 4 эксплуатационном состоянии (ограниченно работоспособное) остаточный ресурс пролетных строений моста составляет 12 лет в соответствии с предоставленным технического отчета, - сказано в сообщении.

Как сообщалось ранее, сегодня, 20 мая, возле Никополя Днепропетровской области обвалился мост. В этот момент по нему проезжала фура, которая в итоге повисла на краю и задней частью погрузилась в воду.

Как известно, сегодня в ходе пресс-конференции Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в стране будет запущена программа строительства мостов с бюджетом в 3 миллиарда долларов.