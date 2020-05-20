Николаевский городской голова Александр Сенкевич сообщил, что катер в микрорайон Малая Корениха пустят уже в июне.

Об этом он рассказал в прямом эфире в соцсетях, передают НикВести.

Ориентировочная дата запуска маршрута — 10 июня.

— Планировали запустить катер с 1 июня, но, скорее всего, Администрация речных портов запустит его 10 числа. Как только они будут готовы, они будут запускать его, — отметил Александр Сенкевич.

Ранее сообщалось, что водное сообщение с микрорайоном Малая Корениха не будет налажено до окончания карантина.